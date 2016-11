Buzzwords Eine Sache noch zum Thema Content

Es ist das Buzzword des Jahres. Content. Die Zeitungen und Online Portale sind voll von schlauen Menschen mit Meinungen, Fragen und möglichen Antworten zu dem Thema.



Bild: C3 Mehr zum Thema Content Marketing C3 schmiedet globalen Content-Riesen

Was ist es?Was kann es?Wie viel ist gut davon?Wie wird es die Kommunikations-Branche verändern?Müssen Agenturen, die das nicht können, jetzt dichtmachen?Oder sich in Content Agenturen umbenennen?Jeder hat schon was dazu gesagt oder geschrieben. Theorien wurden entwickelt, verworfen, widerlegt, atomisiert. Es wurde ein ganzer ADC-Kongress zu dem Thema veranstaltet. Es wurde hin- und herdiskutiert, mal lebhaft, mal polemisch, Grabenkämpfe wurden ausgetragen zum Teil sogar mit harten Bandagen. Wie kann es bei all dieser Aufmerksamkeit, bei all diesen bedruckten Seiten und bespielten Websites sein, dass eine ganz wichtige und dabei sehr offensichtliche Sache bisher einfach übersehen wurde? Keiner weiß es. Aber höchste Zeit das zu ändern.Schaut man im Wörterbuch nach, sieht man: Content heißt Inhalt, das ist klar.Aber content heißt auch zufrieden.Das kann kein Zufall sein. Lässt sich aus dieser Doppelung nicht gar eine These ableiten, die der Diskussion, was jetzt Content ist und was nicht, eindeutig eine Ende bereitet: Hier mal ein Versuch:Content muss mich content machen, sonst ist es kein guter Content.Erst wenn der Inhalt, den ich da konsumiere, mich bereichert, mir etwas bringt, mir neue Aspekte in dem Themengebiet aufzeigt, für das ich mich interessiere, erst wenn mich also das Anschauen oder Durchlesen des Contents zufrieden macht, ist es guter Content.Das klingt schlüssig. Und beantwortet auch gleich im Umkehrschluss, warum vieles, was als Content daherkommt, so gar nicht funktioniert. Ein paar Beispiele:Macht es mich content, wenn ich mir einen Gartenratgeber anschauen möchte, der mir keine Tipps zum richtigen Beschneiden meiner Apfelbäume gibt, sondern stattdessen nur die vielen Vorteile eines Akku-Schneiders und des dazugehörigen Hexlers aufführt? Eher nicht – unzufrieden.Macht es mich content, wenn ich als Motorsportfreund statt toller Motorsport-Reportagen, Viskosität-Animationen eines Motoröls gezeigt bekomme? Wohl auch eher nicht – ziemlich unzufrieden.Macht es mich content, wenn ich mir irgendetwas Spannendes von meinem Lieblings-Youtuber anschauen will und stattdessen bei einer Heizdeckenverkaufsveranstaltung gelandet bin? Gar nicht – sehr unzufrieden.Die Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Um also in Zukunft zu wissen, ob man da guten Content produziert hat oder nicht, ob das, was man hochladen will, geklickt wird oder nicht, gibt es eine ganz einfache Formel:Ist der User zufrieden, ist der Content gut.