Youtube-Charts Volkswagen Amarok fährt allen davon

Die Top 5 im Einzelnen:

1. Teilen

Volkswagen Amarok

2. Teilen

BVG "Alles Absicht"

3. Teilen

Tchibo Ziegen

4. Teilen

Volkswagen Lachende Pferde mit Tiguan

5. Teilen

Maggi 5-Minuten-Terrine

"Bei Grabarz & Partner arbeiten wir nach dem Grundsatz 'Ideas people like to share'. Das persönliche Teilen von Content ist ein wichtiger Indikator für die Relevanz und den Impact von Ideen - dafür drehen wir auch gern mal bei Minusgraden auf nicht ganz ungefährlichen Flughäfen", sagt Ralf Heuel, Geschäftsführer Kreation bei Grabarz und Partner. "Die YouTube-Charts zeigen, dass es sich lohnt, auf einfache und pointierte Geschichten zu setzen. Was nicht nützlich oder unterhaltsam ist, findet als Online-Video einfach nicht statt", so Heuel weiter.Im Vormonat hatte der selbstironische "Alles Absicht" -Imagefilm derin Kooperation mit Jung von Matt die Spitzenposition belegt. Dieser muss sich nun mit Platz 2 begnügen. Bis heute kommt der Spot auf insgesamt 2,4 Millionen Klicks."Von Ziegen lernen heißt siegen lernen", heißt es in dem Viralfilm von, der auf den dritten Platz kommt (Kreation: DDB, Hamburg). Die Hamburger behaupten, dass Ziegen im 9. Jahrhundert die ersten waren, die auf den Geschmack von Kaffee(-Kirschen) gekommen seien. Bis heute zählt der Clip etwas mehr als 1,3 Millionen Abrufe.Der Autoherstellerist sogar ein zweites Mal in den Charts vertreten: Wenn gehässige Pferde bei den Einparkkünsten eines-Fahrers ruhig werden, dann ist das durchaus ein Hingucker. Das finden auch die Zuschauer, die bislang für mehr als 2,1 Millionen Views allein auf der Videoplattform sorgten. Platz 5 geht anund einen Mama-Besuch der etwas anderen Art. Die "Aufreißer WG" thematisiert ein Portfolio an 5-Minuten-Terrinen. kn