Youtube-Charts Netto-Katzen räumen im Januar nochmals ab

Novum in der Geschichte der Youtube-Werbecharts auf HORIZONT Online: Mit dem Katzen-Spot des Lebensmitteldiscounters Netto schafft es erstmals ein Commercial zum zweiten Mal an die Spitze des Rankings - und das ganze sechs Monate nach seiner Veröffentlichung.

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Netto - Katzen

Milupa - Bäuchlein, Blubbern, Babylachen

Maybelline New York - Maybelline Show auf der Fashion Week Berlin

Coke TV - Silvester mit Dner, Jonas und izzi | #CokeTVMoment

Milupa - Entdecke Babys wunderbares Bäuchlein

Im Juni hatte es der spaßige Spot von, der bis heute insgesamt auf über 10,8 Millionen Klicks auf Youtube kommt, erstmals an die Spitze der Werbecharts geschafft - damals sogar vor dem Nike-Film "The Switch" zur Fußball-EM. Dass es das Commercial zum Start des neuen Jahres noch mal auf Platz 1 geschafft hat, liegt zu einem Großteil daran, dass es in vielen Jahresbestenlisten weit vorne auftauchte und aufgrund seiner Zeitlosigkeit noch im Januar zahlreich weiterverbreitet wurde.Gleich zwei Mal schafft esin die Top 5 der Youtube-Werbecharts im Januar. Mit den beiden Filmen "Bäuchlein, Blubbern, Babylachen" und "Entdecke Babys wunderbares Bäuchlein" kommt die Marke zusammengenommen auf über 3 Millionen Views. Komplettiert werden die Top 5 von dem Branded-Content-Beitrag vonzur Fashion Week in Berlin auf Platz 3 und dem "Dauerbrenner". tt