Youtube-Charts Jung von Matt holt mit BVG-Arie dritte Spitzenposition in Folge

Jung von Matt feiert bei den Youtube-Werbecharts den dritten Erfolg in Serie: Nach denund dem Brotdosen-Film für SOS Kinderdorf landet die Agentur nun mit der "BVG-Arie" für die Berliner Verkehrsbetriebe an der Spitze. Für Apple bleibt nur Platz zwei.

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Die Top 5 im Einzelnen:

BVG - Arie

Apple - iPhone 7: The Rock + Siri - Dominiere den Tag

Vattenfall - Wärme, so individuell wie Berlin

McDonald's - Wie geil ist Dustin? - Episode 4: Das perfekte Date

McDonald's - Wie geil ist Dustin? - Episode 3: Hab ich nicht bestellt

Die humorvolle Neuinterpretation von Mozarts Zauberflöte kommt seit der Veröffentlichung Anfang Juli auf rund 3,2 Millionen Views auf Youtube - auf der BVG-Facebook-Seite sind es mit knapp 5 Millionen Views sogar noch mehr. Nach dem Viral-Spot "Alles Absicht" aus dem September 2016 ist es die zweite Spitzenposition für die BVG in den von Google exklusiv für HORIZONT Online erhobenen Youtube-Charts.Apple landet mit der deutschen Fassung des amüsanten Kurzfilms "Dominiere den Tag" (rund 3,2 Millionen Views), in demneben Sprachassistentin Siri die Hauptrolle spielt, auf dem zweiten Platz. Den dritten Rang belegtmit seiner Liebeserklärung an die Wärme in Berlin. Komplettiert werden die Top 5 der Youtube-Charts im Juli von den Episoden 3 und 4 der-Webserie "Wie geil ist Dustin?" mit Fußball-Weltmeister. tt