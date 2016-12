Top 15 Das sind die besten internationalen Kampagnen 2016

Super Bowl, Fußball-EM, Olympische Spiele, dazu die US-Wahl - das Kreativjahr 2016 hatte allein aufgrund der globalen sportlichen und gesellschaftlichen Megaevents einiges zu bieten. Zeit für HORIZONT Online zurück zu schauen: Wir präsentieren - in loser Reihenfolge - die 15 besten, wichtigsten und witzigsten Kampagnen des Jahres.

1. Teilen

Nike - Unlimited You

2. Teilen

Nike Football - The Switch

3. Teilen

Kenzo - My Mutant Brain

4. Teilen

Audi USA - Duel

5. Teilen

Sandy Hook Promise - Evan

6. Teilen

Channel 4 - We're The Superhumans

7. Teilen

Ariel India - #ShareTheLoad

8. Teilen

TAC - Meet Graham

9. Teilen

Donate Life - The World's Biggest Asshole

10. Teilen

ING - The Next Rembrandt

11. Teilen

Volvo - Made by Sweden

12. Teilen

AT&T - The Unseen

13. Teilen

Netflix - FU 2016

14. Teilen

H&M - Come Together

15. Teilen

Heinz Ketchup - Wiener Stampede

Dabei finden sich in unseren ganz persönlichen Top 15 der internationalen Werbeauftritte des Jahres sowohl jene Arbeiten, die bei den großen Kreativwettbewerben rund um den Globus immer wieder prämiert wurden (zum Beispiel "The Next Rembrandt", Netflix' "FU 2016", "We're The Superhumans") als auch persönliche Favoriten der HORIZONT-Online-Redaktion, die in erster Linie Maßstäbe in Sachen Storytelling setzen, den Drahtseilakt zwischen Werbung und Unterhaltung perfekt meistern (zum Beispiel Nikes "Unlimited You", Audis "Duel", Volvos "Made by Sweden") und im nächsten Jahr in Cannes und Co zahlreiche Preise abräumen dürften. Eine Marke und ihre Leadagentur haben es dabei sogar zwei Mal in das Ranking geschafft.Agentur: Wieden + Kennedy, PortlandProduktion: PrettybirdRegie: DanielsAgentur: Wieden + Kennedy, PortlandProduktion: Rattling StickRegie: Ringan LedwidgeAgentur: The Framework, LondonRegie und Buch: Spike JonzeAgentur: Venables Bell & Partners, San Produktion: Rattling StickRegie: Ringan LedwidgeAgentur: BBDO, New YorkProduktion: SmugglerRegie: Henry-Alex RubinAgentur: 4 Creative, LondonProduktion: BlinkRegie: Dougal WilsonAgentur: BBDO, MumbaiProduktion: Red IceRegie: Shimit AminAgentur: Clemenger BBDO, MelbourneAgentur: The Martin Agency, RichmondProduktion: FurlinedRegie: Speck + GordonAgentur: JWT, AmsterdamAgentur: Forsman & Bodenfors, StockholmAgentur: BBDO, New YorkProduktion: Anonymous ContentRegie: Frederic PlanchonAgentur: BBH, New YorkAgentur: Adam & Eve/DDB, LondonRegie: Wes AndersonAgentur: David, MiamiProduktion: BiscuitRegie: Jeff Low