Frankfurter Buchmesse 10 Tipps für kreative Leseratten

Gestern hat in Frankfurt die Buchmesse ihre Pforten geöffnet. HORIZONT hat sich im Vorfeld schon mal umgeschaut und präsentiert aktuelle Neuerscheinungen, beliebte Bestseller und überraschende Geheimtipps aus den Bereichen Werbung, Design und Marketing.

Dabei darf Eigen-PR-Profi Frank Behrendt mit seinem Ratgeber für eine entspannte Work-Life-Balance natürlich ebenso wenig fehlen wie das erst kürzlich erschienene ADC-Jahrbuch 2016. Mit dabei sind auch brandneue Werke des vielfach preisgekrönte Hermann Schmidt Verlags und des zuletzt strauchelnden Gestalten Verlag. Letzterem ist es in den vergangenen Wochen dank einer breiten Unterstützungswelle gelungen, den operativen Geschäftsbetrieb trotz des laufenden Insolvenzverfahrens aufrechtzuerhalten.

Aus dem D&AD Annual ist ein Manual geworden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei nicht mehr nur um eine Werkschau der besten Arbeiten des globalen Werbe- und Designwettbewerbs, sondern um ein Lehrbuch in Sachen Kreativität mit Trends und Know-how-Beiträgen."D&AD16"D&AD70 Britische PfundNicht mehr ganz brandneu, dafür frisch mit einem Red Dot Award prämiert ist „On Stage“. Das Buch zeigt eindrucksvolle Konzert- und Bühnenfotos von Rock- und Popbands. Konzeption und Gestaltung des Bandes stammen von Studenten der Hochschule für Gestaltung Offenbach.On StageHfG Offenbach, AV Edition29 EuroIn der Start-up-Szene ist alles besser? Von wegen! Der Journalist Dan Lyons hat als „Marketingtyp“ bei HubSpot in Boston seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. In seinem Buch gibt er Einblicke in eine Welt, die ihn an einen immerwährenden Kindergeburtstag erinnert."Von Nerds, Einhörnern und Disruption"D. Lyons19,99 EuroIn der Kommunikationswelt dürfte inzwischen jeder mitbekommen haben, dass Ex-Fischer-Appelt-Vorstand Frank Behrendt eine entspannte Work-Life-Balance hat. Genau das ist Thema seines Buches, für das er sehr erfolgreich Eigen-PR macht."Liebe dein Leben und nicht deinen Job"Frank Behrendt, Random House17,99 EuroDer Designer Carsten Buck, Chef der Agentur Mutter, beschäftigt sich in seinem ersten Buch mit nachhaltigem Design, das sich an den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt gleichermaßen orientiert. Er glaubt, dass es einen Mittelweg zwischen Konsumrausch und radikalem Verzicht geben müsse."Zombie Design"Carsten Buck, EigenverlagunbekanntJedes Jahr im Herbst veröffentlicht der Art Directors Club für Deutschland sein Jahrbuch. Auf rund 528 Seiten liefert es jede Menge Inspiration in kompakter Tablet-Größe. Das unterhaltsame Intro stammt von Schauspieler und neuerdings auch Agentur-Mitbesitzer Matthias Schweighöfer."ADC Jahrbuch 2016"ADC, Edel Books35,95 EuroDas Erstlingswerk von Kreativdirektor André Hennen verspricht einen neutralen Vergleich zwischen Festanstellung und Freelancertum, Firmen und Familiengründung. Es geht darin um vieles, nur nicht um das vermeintliche „Ende der Arbeit“."Kunst, Kommerz und Kinderkriegen"André Hennen, Verlag Hermann29,80 EuroDer Chef der Berliner Agentur Die Botschaft Tom Daske analysiert in seinem Buch die zehn Kommunikationstrends, die jeder Markenmacher heute kennen muss, um Menschen zu begeistern und Kunden zu binden. Denn, so seine These: „Die Zeit der klassischen Werbung ist abgelaufen.“"Hello Brand"Tom Daske, Redline Verlag24,99 EuroKreativwettbewerbe und deren Jahrbücher bieten keine Inspiration, sondern laden zum Nachmachen ein, glaubt Autor Joe La Pompe. In seinem Werk entlarvt er Plagiate, wobei er offenlässt, ob Absicht oder unglücklicher Zufall dahintersteckt. Darüber kann der Leser selbst urteilen."Copy Paste"Joe La Pompe, Gestalten Verlag39,90 EuroHier dreht sich alles um eine einzige Schrift: Die Futura von Paul Renner symbolisiert den Aufbruch in die Moderne. Vor fast 90 Jahren eroberte sie von Frankfurt aus die Welt. Sie war die Typografie der Bauhausbewegung und avancierte später zur Lieblingsschrift der Werber und Designer."Futura. Die Schrift"Verlag Hermann Schmidt, Random House50 Eurobu