Felix Schröder Meine Top 5 Online-Kampagnen

Die Auswahl der Top 5 Online-Kampagnen sind eine Mischung aus Arbeiten, die laut Syzygy-Geschäftsführer Felix Schröder zu Recht für Schlagzeilen gesorgt haben. Weil sie entweder relevante und/oder unterhaltsame Geschichten erzählen, statt einfach nur zu werben. Oder weil sie gar keine Kampagnen sind, sondern kleine, digitale Services, die das Leben der Nutzer schlicht einfacher machen. Weniger quatschen. Mehr machen. Und zwar Convenience Tech!

Dove "Choose Beautiful"

Pedigree "Found"

Under Armour "I will what I want"

Domino's "Zero Click Ordering"

Zalando "Wherever you are"

Nicht ganz neu, aber immer noch phantastische Kommunikation. Dove schafft höchste Relevanz durch eine insightbasierte Idee und eine einfache Mechanik. Dove erzählt eine plakative, nachvollziehbare Geschichte, um fragwürdige Schönheitsideale und kritische Eigenwahrnehmungen, statt einfach nur plump zu werben. Das zeigt Haltung. Außerdem lädt es die Marke großartig auf und hat gesellschaftliche Relevanz. Nach "Sketches" und "Patches" eine weitere, absolut bemerkenswerte Arbeit.Sehr spannend, denn hier geht es um mehr als nur Werbung für Tierfutter. Vielmehr wird ein Stück Convenience Tech selbst zur Kommunikation. Eine App, die hilft Hunde zu finden, ist eine schöne Idee aus dem Bereich Utility. Und ein Service, der die Marke stärker positioniert und auflädt, als das Worte und herkömmliche Werbung können.Ein Cannes-Gewinner von 2015. Ich finde den digitalen Reflex, zu allem und zu jedem eine Meinung zu haben und diese immer und gern zum Ausdruck zu bringen, als Teil der Kampagnenstory zu nutzen einfach gut. Ein sehr plakativer Steigbügel für die Inszenierung als Marke für die selbstbestimmte, selbstbewusste Frau (Will beats Noise). Darüber hinaus sehr gute PR, Off- und Online-Integration. Und einmal mehr der Beleg, dass gute Kampagnen eine klare Aufgabe und eine starke Idee brauchen.Convenience Tech at its best. Noch einfacher kann es nicht sein, mit Domino's Pizza Geschäfte zu machen. Der Service und damit die Marke wird Teil des digitalen Ökosystems - und damit fester Bestandteil des Lebens der Nutzer. Bestechend einfach.Es ist schon eher eine klassischere Kampagne, aber mit einer sehr einfachen und klaren Botschaft: Top-Shop, Zalando, Deutschland. Yeah. Manchmal kommt es eben doch darauf an, wer die Botschaft überbringt! Die Idee ist vielleicht nicht neu, aber ich finde sie extrem sympathisch und authentisch umgesetzt. Ok, vielleicht bin ich auch einfach Cara Fan :-). Weiterer Pluspunkt: Relevante Nutzung von Lokalisierung auf Facebook.