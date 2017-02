Amir Kassaei, Dörte Spengler-Ahrens und Co Internationale Top-Kreative küren die 10 besten Super-Bowl-Spots 2017

Campaign US hat in diesem Jahr erstmals eine 12-köpfige Jury aus internationalen Top-Kreativen

Die Tage nach dem Super Bowl sind auch immer die Zeit, in der über die besten, schlechtesten und lustigsten Big-Game-Spots diskutiert wird. Der Branchendienst Campaign US hat in diesem Jahr erstmals eine 12-köpfige Jury aus internationalen Top-Kreativen zusammengestellt, die jetzt die zehn stärksten Super-Bowl-Auftritte der Marken gekürt hat. Unter den Kreativchefs sind auch Dörte Spengler-Ahrens von Jung von Matt/Elbe und Amir Kassaei, DDB Worldwide. HORIZONT Online zeigt die Top 10.

Die Campaign-Jury Lars Bastholm, Global CCO Google Zoo Lars Bastholm, Global CCO Google Zoo Nils Leonard, CCO Grey London Jason Bagley, ECD Wieden + Kennedy Portland Fernando Machado, SVP Global Brand Management Burger King Margaret Johnson, CCO Goodby Silverstein & Partners Ramsey Naja, CCO JWT MEA Raj Kamble, Founder/CCO Famous Innovations, India Josefine Richards, Creative Director Ingo, Schweden Amir Kassaei, Global CEO DDB Worldwide Dörte Spengler-Ahrens, CCO Jung von Matt/Elbe Tham Khai Meng, Worlwide CCO Ogilvy & Mather Jureeporn Thaidumrong, CCO Grey NudeJeh, Thailand David Kolbusz, CCO Droga 5, London

Die Top 10 der Campaign-Jury:

Squarespace - Get Your Domain Before It's Gone

Budweiser - Born The Hard Way

Audi - Daughter

Skittles - Romance

Agentur: Adam & Eve/DDB





Honda - Yearbooks

Kia - Hero's Journey

Airbnb - We Accept

84 Lumber - The Journey

Coca-Cola - It's Beautiful

Snickers - A Live Super Bowl Commercial

Sprint - Extreme Measures

An die Spitze der besten Big-Game-Commercials 2017 wählte die Jury etwas überraschend Squarespace. Gemeinsam mit der Agentur John X Hannes trommelte der Webbaukasten-Anbieter schon im Vorfeld des NFL-Finales mit mehreren witzigen Teaserspots für seinen Auftritt. Im Mittelpunkt dabei: Hollywoodstar, der sich selbst spielt und alles daran setzt, die für ihn bestimmte Domain JohnMalkovich.com zurück zu ergattern."Es ist so ein unglaubliches Vergnügen, John Malkovich dabei zuzusehen, wie er voller Selbstironie den genervten Kunden gibt", sagt Jung-von-Matt/Elbe-Kreativchefin Spengler-Ahrens. Jureeporn Thaidumrong von Grey NudeJeh in Thailand fordert in ihrem Jury-Statement gar einen Oscar für Malkovich, weil er so perfekt darin ist, sich selbst zu spielen.Neben Squarespace positionieren sich die Filme von Budweiser und Audi, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen und zeitkritischen Bedeutung und schon im Vorfeld hohe Wellen im Netz schlugen. Während Budweiser mit seiner Migrations-Geschichte und somit einem brandaktuellen Thema "den Nagel auf den Kopf traf" (Lars Bastholm von Google Zoo), überzeugt Audi die Jury vor allem damit, dass die Marke nicht wie so viele andere Hersteller zum x-ten Mal ein Auto abfeiert - sondern perfekt exekutiert ein so wichtiges Thema wie die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen aufgreift.Agentur: John X HannesAgentur: AnomalyAgentur: Venables Bell & PartnersAgentur: RPAAgentur: David & GoliathKreation: inhouseAgentur: BrunnerAgentur: Wieden + KennedyAgentur: BBDOAgentur: Droga 5Snickers und Sprint teilen sich den 10. Platz