Überraschender BBDO-Spot aus Japan Was es mit einem 18-jährigen alten Mann auf sich hat

Es ist ein Werbespot, der auf den ersten Blick ziemlich merkwürdig anmutet: Ein alter Mann reflektiert über sein langes Leben, die vielen schönen Erlebnisse und die körperlichen Verschleißerscheinungen, die sich langsam aber sicher einstellen. Doch dann erfährt der Zuschauer: Der japanische Protagonist ist erst 18 Jahre alt. Erst die Auflösung der von BBDO Tokio erdachten Geschichte bringt Licht ins Dunkel und die hinter dem Film steckende Marke zum Vorschein.

18-Year-Old Grandpa

(Hinweis: Den Spot mit englischen Untertiteln gibt es unter diesem Artikel)Der 90-Sekünder spielt in dem Haus einer jungen Frau, die dem alten Mann ein Glas Wasser bringt, sich neben ihn auf den Fußboden setzt und mit ihm über die gemeinsame Vergangenheit spricht. Selbstkritisch erzählt der Protagonist davon, dass er früher für viel Chaos gesorgt hat, sich mit anderen gestritten hat und nur sich nur dann liebenswürdig und sozial verhalten hat, wenn er etwas brauchte. Dann hält die Agentur erst den Twist mit dem überraschenden Alter des Mannes und schließlich die noch überraschendere Auflösung der Storyline bereit.Mit dem "The 18-Year-Old Grandpa" ist BBDO Tokio für(japanischer Markenname: Kal Kan) ein rührendes Commercial gelungen, das die liebevolle Beziehung einer Katzenhalterin zu ihrem in die Jahre gekommenen Tier durch die Personifizierung des Vierbeiners erlebbar macht. Und auch wenn der Kniff, dass eine Figur in einer Story nicht die ist, für die man sie zunächst hält, in Werbefilmen alles andere als neu ist, so sorgt er im vorliegenden Fall doch für einen frischen Farbtupfer im Segment der Tiernahrungs-Spots.Bei BBDO in Tokio zeichnen(Creative Director),(Planner) und(Art Director) verantwortlich. Regie bei dem Spot führte. tt