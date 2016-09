"Words of Welcome" Wie DDB Flüchtlingen wichtige deutsche Wörter beibringt

Hunderttausende Flüchtlinge kommen auch in diesem Jahr aus den Krisengebieten dieser Welt nach Deutschland - und sprechen in aller Regel kein einziges Wort Deutsch. Gemeinsam mit der Berliner Stadtmission hat DDB Berlin zum Tag der deutschen Sprache deshalb einen innovativen Instant-Sprachkurs entwickelt - und bringt Flüchtlingen mittels arabischer Lautschrift wichtige Wörter bei.

Words of Welcome – Wörter des Willkommens

Die Aktion steht unter dem Motto "Words of Welcome" und soll Produktspenden von Bürgern und Sponsoren in einen Sprachkurs und somit in ein Stück gelungene Integration verwandeln. Wie der Casefilm dokumentiert, hat DDB zusammen mit seiner Agenturtochterund dem Sprachdienstleistereigens ein arabisches Lautschriften-Alphabet entwickelt, auf dessen Basis Flüchtlinge ganz einfach Deutsch sprechen und mit den Helfern kommunizieren können. Die Etiketten mit Wörtern wie Duschgel, Babymilch, Zahnpasta und Pflaster landeten dazu auf den Packungen der 28 wichtigsten Sachspenden, die den Asylsuchenden bei ihrer Ankunft zur Verfügung gestellt werden.Die phonetischen Transkriptionen wurden in den drei Sprachen Arabisch, Farsi und Urdu angefertigt, die in den Flüchtlingszentren am häufigsten gesprochen werden. Die einzelnen Wörter wurden dann laut Agenturangaben auf insgesamt 70.000 Meter Klebeband gedruckt, mit dem rund 375.000 Sachspenden vor Ort umverpackt werden konnten. Neben der Berliner Stadtmission führen auch der, die Initiativesowie diedie "Words of Welcome" ein."DDB Berlin veranstaltet jedes Jahr einen Charity-Tag für die Berliner Stadtmission und Flüchtlinge. Letztes Jahr haben wir dort mit unseren Mitarbeitern einen Spielplatz gebaut und Aufenthaltsräume gestaltet. Dieses Jahr spendeten wir Words of Welcome. Eine Idee, die besonders gut zu uns passt. Denn schließlich arbeiten bei DDB Berlin Mitarbeiter aus 16 Nationen weltweit, darunter auch Kollegen aus dem arabischen Sprachraum. Sprich, als diese Idee auf dem Tisch lag, war klar, was wir dieses Jahr machen werden", sagt, Creative Managing Director bei der Agentur.Bei DDB Berlin zeichnen neben Myles Lord(Executive Creative Director),(Creative Director Digital),(Senior Art Director),(Head of Design) und(Senior Copywriter) verantwortlich. Die begleitenden Digitalmaßnahmen kommen vonin Amsterdam. tt