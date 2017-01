Wieden + Kennedy Wie Duracell Familien vor einem Weihnachtsfiasko bewahrt hat

Für viele Mamas und Papas ist es eine schauerliche Vorstellung: Die Kinder packen am Weihnachtsmorgen voller Vorfreude ihre Geschenke aus - und dann stellen die Eltern fest, dass beim Spielzeug keine Batterien mitgeliefert wurden. Mit einer starken Marketingidee hat Duracell vor wenigen Tagen Familien vor diesem Fiasko bewahrt.

Duracell Express Saves Christmas

Kurz vor Weihnachten hat die Batteriemarke nämlich gemeinsam mitseinen #DuracellExpress eingerichtet: Wie der Casefilm zu der Aktion dokumentiert, konnten Eltern in den US-Städten Chicago, Milwaukee and Minneapolis über eine Microsite zu Weihnachten ein kostenloses Paket mit AA-Batterien anfordern, das per Expresslieferung und mit der Unterstützung von örtlichen Postboten rechtzeitig vor der Bescherung bei den Familien angekommen ist - sofern es zwischen zwölf Uhr mittags und Mitternacht an Heiligabend bestellt wurde.Und den freudigen und erleichterten Reaktionen der Protagonisten in dem Video zu urteilen, war #DuracellExpress in so manchem Fall tatsächlich die Rettung in letzter Minute.Laut eigenen Angaben hat Duracell im Zuge des awardverdächtigen Stunts rund eine Tonne an AA-Batterien verschenkt. In den sozialen Netzwerken kommt die Aktion übrigens bestens an: Über den Hashtag #DuracellExpress haben sich vor allem via Twitter zahlreiche Konsumenten bei dem Unternehmen bedankt. Allein auf Youtube kommt der Casefilm derweil auf über sechs Millionen Aufrufe. tt