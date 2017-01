Wieden + Kennedy Samsung und die wohl ehrlichste Fitness-Kampagne ever

"Working Out Is Crazy" - mit diesem Motto mischt Samsung Mobile in den USA seit Jahresbeginn unter den vielen Marken mit, die gezielt die guten Vorsätze der Konsumenten adressieren. Anders als die oft bemühten Kampagnen anderer Werbungtreibender punktet der Elektronik-Riese gemeinsam mit Wieden + Kennedy Portland dank einer genauso witzigen wie ehrlichen Herangehensweise.

Samsung Galaxy: Honey

Samsung Galaxy: Crazy

Samsung Galaxy: Mannequin

Neben dem 60-sekündigen Hauptspot "Crazy", in dem die Protagonisten während ihres Trainings im Fitnessstudio laut aussprechen, was sie da eigentlich gerade Verrücktes tun, um in Form zu kommen beziehungsweise zu bleiben, überzeugt das Kreativduo vor allem mit dem halb so langen "Honey". In dem Commercial muss ein Mann zu dem perfekt gewählten Titelsong "Jeans On" von David Dundas schmerzvoll erkennen, dass aller Anfang nun mal verdammt schwer ist - auch und gerade beim Laufen.Sowohl in "Crazy" und "Honey" als auch dem dritten Spot "Mannequin" vermitteln Samsung und Wieden + Kennedy mit pointiertem und humorvollen Storytelling nicht nur ihre programmatische Botschaft "Bring On The New Year". Vor allem schaffen es Kunde und Agentur, die Vorteile der Samsung-Smartwatch Gear Fit 2 (in Verbindung mit dem Smartphone Galaxy S7) sinnvoll in die Geschichten zu integrieren.