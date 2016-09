Wieden + Kennedy Lurpak zeigt mal wieder, wie man gute Werbung für Butter macht

Ohne Butter geht in der Küche bekanntlich wenig. Keine Marke münzt diese Erkenntnis seit Jahren so in grandiose Werbespots um wie Lurpak. In dem neuesten TV-Spot von Wieden + Kennedy richtet sich die britische Marke an all jene, die lieber Kochshows im TV schauen und Food-Porn-Inhalte auf Instagram liken, als sich selbst am Herd zu versuchen. Das Motto: "You're not a Cook until you cook."