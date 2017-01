Wenn Kinder staunen lernen Der famose Mercedes-E-Klasse-Spot aus Frankreich

Mercedes-Benz - La rencontre



Directeur des stratégies: Loic Mercier

Directeur du planning stratégique: Nicolas Orsoni

ECD BBDO Paris: Matthieu Elkaim

ECD Proximity: Julien Benmoussa

Créatifs: Clément Dantzer et Benoit Lagalle

Chefs de groupe: Paul Johanet, Charlotte Montrichard

Chef de projet: Sandra Sancho

Community Manager: Christophe Werbrouck

Directeur du département production: Julien Sanson

Producteur: Stéphane Floch

réalisateur: Matthieu Mantovani

Chef opérateur:

Musique:

Post-productrice: Martine Ferey

Monteur: Damien Dupoux

Motion designer: Jeremy Delhuvenne

Der 80-sekündige Film mit dem Titel "La Rencontre" ("Das Treffen") erzählt die Geschichte eines Jungen mit einem Fahrrad, der Abend für Abend einen E-Klasse-Fahrer vor dessen Hofeinfahrt grüßt. Das Besondere: Im Laufe der Handlung stoßen immer mehr Kinder dazu - und am Ende des behutsam aufgebauten Spannungsbogens erfährt der Zuschauer, worauf die Protagonisten so gespannt gewartet haben.Mit dem Online- und TV-Spot, der in den kommenden Monaten international eingesetzt wird, bewirbt Mercedes-Benz ein Produkt seiner Dienstleistungsmarke Mercedes Me : den "Remote Park-Pilot" , der es Nutzern erstmals möglich macht, die E-Klasse außerhalb des Autos per App zu steuern und in einem Bereich von rund drei Metern einzuparken. Und um diesen zukunftsträchtigen Service treffend in den kommunikativen Fokus zu rücken, hat BBDO mit "La Rencontre" definitiv den perfekten Storytelling-Ansatz gefunden.Für die Kreation zeichnen(Executive Creative Director BBDO Paris),(Executive Creative Director Proximity),und(Creatives) verantwortlich. Regie führte. Die Postproduktion übernahm. tt