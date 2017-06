Volvo Das ist der neue Gänsehaut-Film von Forsman & Bodenfors

Volvo und seine Leadagentur Forsman & Bodenfors setzen wieder einmal Maßstäbe: Mit dem Launch-Film für den neuen Volvo XC60 untermauert das vielfach preisgekrönte Kreativduo zum wiederholten Mal, dass ihm in puncto emotionales Storytelling, Exekution und Markenfit derzeit kaum ein anderer Autohersteller das Wasser reichen kann.

The New Volvo XC60 - Moments

"Moments" heißt der dreiminütige Online-Film, mit dem Volvo die neue Generation seines SUV-Flaggschiffs bewirbt. Er erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das vor seinem ersten Schultag steht und mächtig aufgeregt ist. Doch dann nimmt die Mutter der jungen Protagonistin mit einem simplen Kniff die Angst und erklärt ihr, dass sie von nun an selbst bestimmen kann, wie ihr Leben weitergeht. In der Folge begleitet der Zuschauer das Mädchen beim Erwachsenwerden, dem Knüpfen der ersten großen Freundschaften, dem Kennenlernen des ersten Freundes bis zur Gründung der eigenen Familie. Doch dann findet der Spot sein abruptes Ende mit der zur Auflösung passenden Botschaft: "Sometimes the moments that never happen matter the most." Wie schon die letzten Volvo-Filme besticht auch die jüngste Produktion von(Regie:) mit einer atmosphärischen Dichte, die durch das herausragend inszenierte Wechselspiel von Zukunftssequenzen, dem Voice-over des kleinen Mädchens und deren Fußweg zur Schule erzeugt wird. Die einmal mehr stark ausgewählte Musik und das perfekt abgestimmte Sound Design runden "Moments" ab und machen ihn zu einem der bislang besten Werbefilme dieses Jahres.Mit der Kampagne wollen Volvo und Forsman & Bodenfors laut eigenen Angaben all die großartigen Dinge feiern, die im Leben passieren können - wenn Unfälle ausbleiben. Aus diesem Grund passt auch dieser Auftritt ideal zur Marke, die sich seit einigen Jahren der "Vision 2020" verschreibt . "Sicherheit ist das Herzstück von allem, was wir bei Volvo Cars machen. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Mit diesem Film hoffen wir, die Leute daran zu erinnern, warum wir uns weiterhin auf die Sicherheit unserer Autos konzentrieren und wie wichtig das für uns alle ist", sagt, Senior Vice President Global Consumer Experience bei Volvo.Der neue XC60 soll dabei eines der sichersten Autos sein, das der schwedische Hersteller je gebaut hat. Im Mittelpunkt steht das automatische Notfall-Bremssystem , das Volvo auch zum Star von "Moments" macht. Laut eigenen Angaben hat der Autobauer dank des Systems allein in Schweden die Zahl der Frontalunfälle mit einem Volvo in den letzten Jahren um 45 Prozent gesenkt. tt