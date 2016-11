Volkswagen Die rührende Geschichte von zwei Brüdern und einem alten Käfer

Adam & Eve/DDB und Volkswagen bringen ein Brüderpaar und einen alten VW Käfer wieder zusammen Foto: Volkswagen

Der VW Käfer ist vielleicht das kultigste Auto in der Geschichte der motorisierten Fahrzeuge. Da verwundert es nicht, dass Volkwagen mehr als 13 Jahre nachdem der letzte Käfer in Mexiko vom Band gelaufen ist, wieder mit der alten Knutschkugel wirbt. Adam & Eve/DDB erzählt in "Barry's Vollswagen Beetle Story" die bewegende, wahre Geschichte von zwei Brüdern, die sich kaum noch sehen und durch das in die Jahre gekommene Familienauto wieder zusammengeführt werden.