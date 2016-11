Verschrobenes Recruiting-Video Warum Fallon mit der Nähe zur kanadischen Grenze um Talente wirbt

Fallon of Minneapolis

Bereits am Anfang des 75-sekündigen Clips stellt Wolff klar, dass seiner Meinung nach "jeder bei Fallon Minneapolis arbeiten sollte". Wer aufgrund dieser vollmundigen Aussage erwartet, dass er dafür in der Folge ein Feuerwerk an guten Gründen abbrennt, sieht sich allerdings komplett getäuscht. Wortkarg und für einen jungen Kreativen eher arm an Charisma erklärt Wolff in dem Video auf verschiedene Arten den offensichtlich einzigen guten Grund, wirklich bei Fallon anzuheuern: Die Agentur liegt in Minneapolis und damit nah an der Grenze zu Kanada, wo es im Gegensatz zu den USA nun mal sicher und die politische Lage stabil ist.Zwar stellt der Protagonist auch die offenen Räumlichkeiten des Büros vor und präsentiert den gesunden Wassersprudler in der Küche. Doch helfen diese Dinge laut Wolff in erster Linie dabei, dass man schnell die Notausgänge erreicht beziehungsweise fit genug ist, um "an einem Juni-Tag mit unter null Grad" möglichst schnell über die Grenze zu flüchten. Am Ende hält Fallon die Botschaft "Apply now. Before it's too late" bereit.Neben der selbstironischen und witzigen Exekution des Videos funktioniert der Clip, den Fallon via Facebook und Youtube verbreitet, vor allem aufgrund seines gut gewählten Timings im unmittelbaren Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl - auch wenn so manchem Betrachter das Lachen aufgrund des Triumphs von Donald Trump mittlerweile im Halse stecken bleiben dürfte. tt