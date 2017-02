Valentinstag Die rührende 1920er-Jahre-Romanze von Interflora

Seit ein paar Jahren begeistert der dänische Blumen-Lieferservice Interflora mit seinen perfekt exekutierten Werbefilmen, in denen sich - na klar - alles um die große Liebe dreht. Auch zum Valentinstag 2017 bringt das Unternehmen gemeinsam mit der Agentur Brandhouse wieder einen bewegenden Online-Film an den Start, der die Hindernisse einer sich anbahnenden Romanze zum Thema macht.

Interflora - "På kærlighedens side siden 1925"

Nach der Geschichte um einen einsamen Clown , der im Zirkus die Liebe sucht und der "Gothic-Hommage" an "Grease" erzählten Interflora und Brandhouse diesmal von einem jungen Mann in den 1920er Jahren, der zu verschiedenen Anlässen immer wieder seinem heimlichen Schwarm begegnet - sich zu dem entscheidenden ersten Schritt aber lange nicht überwinden kann oder daran gehindert wird. Als er am Ende seinen ganzen Mut doch zusammennimmt, kommt es zur überraschenden Auflösung für den Zuschauer.Die Botschaft, die Interflora mit der rührend erzählten Geschichte vermittelt: "Liebe überwindet alles". Die Storyline reicht zwar nicht ganz an die Qualität und Emotionalität seiner Vorgänger heran, ist dafür aber mindestens genauso liebevoll produziert. Zudem wagt das Unternehmen mehr, indem es zum Valentinstag die sich anbahnende Liebesbeziehung zweier Männer zum Thema macht.Bei Brandhouse zeichnen(Creative Director) und(Art Director) federführend verantwortlich. Die Musik kommt vonund. Die Produktion des Films übernahm, Regie führte. tt