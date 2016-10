Trashiger Halloween-Film Wenn Emojis zu blutrünstigen Monstern werden

Sie haben eine immer größere Bedeutung in der alltäglichen Kommunikation der Menschen via Whatsapp, Facebook und Co.: Emojis. In Großbritannien wurde der Tränen lachende Smiley im letzten Jahr gar zum Jugendwort des Jahres gekürt . Dass Emojis aber nicht immer nur nett sind, zeigt jetzt der amerikanische Filmemacher Alex J. Mann - und lässt sie in seinem Horror-Halloween-Slasher-Movie zu blutrünstigen Monstern werden.