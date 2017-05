Tierschutz-Case Warum Ogilvy Africa ein einsames Nashorn bei Tinder anmeldet

Ol Pejeta Conservancy aus Kenia. Gemeinsam mit Ogilvy Africa haben die Verantwortlichen ein Tinder-Profil für Sudan, das 43-jährige Nashorn, eingerichtet. Sobald der Nutzer nach rechts swipt und so einen "Match" bekommt, bekommt er das vollständige Profil des vom Aussterben bedrohten Tieres angezeigt. Dort erfährt er die ganze bewegende Geschichte von Sudan, der der letzte männliche Vertreter seiner Art und somit so etwas wie der "begehrteste Junggeselle der Welt" ("The World's Most Eligible Bachelor") ist.

In einem zweiten Schritt können die User eine Spende abgeben, um den in die Jahre gekommenen Sudan vielleicht doch noch aus der Einsamkeit und vorm Aussterben zu retten. Die eingenommenen Gelder will Ol Pejeta Conservancy nämlich in moderne Reproduktionstechniken investieren, um die Züchtung von männlichen Breitmaulnashörnern möglich zu machen - es wäre die letzte Überlebensschance für die Nashorn-Unterart.Mit der sehr gelungenen, weil ungewöhnliche und frische Kampagne, ist es der NGO bereits Ende April gelungen, für reichlich internationale PR zu sorgen. So wurde "The World's Most Eligible Bachelor" unter anderem in der US-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", von mehreren Prominenten via Social Media sowie von zahlreichen großen Medien aufgegriffen. Laut der Organisation erzielte der Case 2,1 Milliarden Media Impressions, erzielte einen PR-Wert von knapp 166 Millionen US-Dollar und sorgte bei Ol Pejeta Conservancy für einen Spendenzuwachs von 320 Prozent. Nicht zuletzt dürfte die Arbeit auch bei den großen internationalen Kreativwettbewerben die eine oder andere Trophäe einheimsen.