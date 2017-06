Erster Uber-Spot in UK Der charmante First-Date-Spot von BBH London

Uber - Effortless Night

So wirbt Uber in Out-of-Home- und Printmedien (Bild: Uber)

Auf dieses schickt Uber die beiden Protagonisten Grace und Miles, die im "La La Land"-Stil von Ort zu Ort durch die Nacht tanzen und dabei von einem Uber begleitet werden. Die Leichtigkeit ihres Seins spiegelt die Simplizität des Fahrdienst-Vermittlers und dessen App wider. Dazu passt auch der Soundtrack: Hierfür wählte das Kreativteam vonden Elvis-Track "You're the Boss" aus. Produziert hat den Filmunter Regie von, Regisseurin von "Man on the Moon" (für John Lewis) und "This Girl Can" (für Sport England).Der mit nur einer Kameraeinstellung gedrehte Spot "Effortless Night" markiert das TV-Debüt von Uber in Großbritannien - in anderen Märkten (unter anderem USA, Mexiko und Südafrika) hat das Unternehmen diesen Schritt in die Massenwerbung bereits vor längerer Zeit getan. Flankiert wird die UK-Kampagne unter dem Uber-Slogan "Where To?" in den nächsten sechs Wochen von verschiedenen Werbemaßnahmen im Kino, im Netz sowie in Out-of-Home- und Printmedien. fam