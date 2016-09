Strellson-Debüt von Serviceplan Campaign X Warum ein Anzugträger zu Queen vollkommen durchdreht

Am 5. September wäre Freddie Mercury 70 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit Serviceplan Campaign X feiert Strellson dieses besondere Datum mit einem durchgeknallten Musikvideo, das dem Queen-Frontmann und -Mastermind sicher gefallen hätte. Gleichzeitig bildet der fast vierminütige Film den Startschuss für die Herbst/Winter-Kampagne der Modemarke.

Strellson: Make yourself unstoppable

Der Clip, den Strellson erstmals rein über die digitalen Kanäle verbreitet, steht unter dem Motto "Make Yourself Unstoppable". Und tatsächlich: Der männliche Protagonist des Musikvideos ist von nichts aufzuhalten. Zu dem thematisch passenden Cover des Queen-Hits "Don't Stop Me Now" vonstolziert der Anzugträger durch das fantastisch urbane Setting und meistert - durchaus charmant - zahlreiche skurrile und unerwartete Situationen, ehe er am Ende in einem U-Boot, das mitten in der Stadt aus dem Asphalt auftaucht, verschwindet.Mit dem ungewöhnlichen Auftritt wagt Strellson laut eigener Aussage eine vollständige Wende in der Marketing-Strategie: "Wo bisher der Fotograf für die Umsetzung der Kampagnen verantwortlich war, tritt nun der Regisseur in den Vordergrund. Er setzt die zentrale Idee der Kampagne in Szene. Der Fotograf fängt lediglich im Hintergrund Momente ein", so, Marketing Director Strellson. Regie führte das Duo, das sich in den letzten Jahren mit abgefahrenen Spots für Marken wie Eis.de Amorelie und Edeka einen Namen in der Branche machte.Außerdem verfolgt Strellson mit "Make Yourself Unstoppable" das Ziel, eine enge Verbindung mit der Zielgruppe junger Männer herzustellen, deren Leben sich vorwiegend im digitalen Raum abspielt und ihr relevanten und unterhaltsamen Content zu liefern. Mit dem Hauptfilm ist zumindest letzteres der Marke gemeinsam mit Serviceplan Campaign X gelungen und dürfte in den Digitalkanälen für reichlich Aufmerksamkeit sorgen.Produziert wurde der Film vonin Hamburg. Der Protagonist des Commercials wird dargestellt von US-Model. Die Postproduktion übernahm. tt