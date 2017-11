Solvohexal Wenn Erkältungsschleim ein Mensch wäre

Jeder kennt das: Dieser zähe, hartnäckige Schleim, der sich bei einer Erkältung auf Hals und Nase legt. Für den Schleimlöser SolvoHexal hat die zur TBWA-Gruppe gehörende Agentur Integer nun das ekelhafte Schleimgefühl in einen Charakter übersetzt: Den Schleimer. Und den will man natürlich so schnell wie möglich loswerden.

SolvoHexal: Der Schleimer

SolvoHexal: Der Schleimer

Einen Eindruck dieser Werbefigur kann sich jeder auf der Website sternmeinesherzens.de verschaffen: In einem fürchterlichen, rosafarbenen Anzug, mit Gelfrisur und Oberlippenbärtchen sitzt der Möchtegern-Gigolo auf einem Sofa und überschüttet den Zuschauer in wahnsinnig überkandidelter Manier mit Komplimenten. Oder anders ausgedrückt: Er schleimt sein Publikum voll. Als wäre das nicht genug, können Besucher der Seite eine E-Card an ihre Freunde verschicken - mit extra-schleimigen Grüßen des Schleimers.Die Kampagne besticht nicht nur durch das hervorragend gecastete Testimonial, sondern vor allem durch die Nähe zum Produkt, dessen Markenversprechen lautet: "Wir haben etwas gegen Schleim". "Mit dieser Idee wollen wir Spaß in den Apotheken-Alltag bringen", sagt, Executive Creative Director von Integer. "Das 'Schleimer'-Konzept bietet Abwechslung zur reinen Produktkommunikation, bleibt aber trotz allem ganz nah an dem Kernbenefit des Produktes. Wir differenzieren uns hiermit bewusst von den Konventionen in der Apothekenkommunikation und zum Wettbewerb von SolvoHexal. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit der kreativen und aufmerksamkeitsstarken Kampagne für ein tolles Feedback aus der Apotheke sorgen werden."Verantwortlich bei Hexal zeichnen, Head Marketing OTC,, Senior Produktmanager OTC sowie, Produktmanager OTC. Bei Integer Germany wird der Kunde neben Zacher von Geschäftsführerund(beide Kreation) sowie(Beratung) betreut.Der Pharma-Konzern Hexal hatte das Erkältungsmittel SolvoHexal, das als OTC-Produkt in Apotheken verkauft wird, im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht. Angeschoben wurde der Vertrieb durch eine TV-Kampagne von M&C Saatchi . ire