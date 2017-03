Grey London So bekloppt wirbt Sixt in UK für sein BMW-5er-Angebot

So bekloppt wirbt Sixt in UK für sein BMW-5er-Angebot

Die Briten sind ja bekannt für ihren durchaus eigenwilligen Humor. Grey London zelebriert genau diesen jetzt in einer bekloppten TV-Kampagne für Sixt UK. Im Mittelpunkt stehen dabei drei selbstgefällige Kunden des Autovermieters, die selbst von den schockierendsten Nachrichten aus ihrem familiären Umfeld nicht geschockt werden können.

Sixt UK - DRIVE SMUG - The Cult

Sixt UK - DRIVE SMUG - The Affair

Sixt UK - DRIVE SMUG - The Birth

Stellen Sie sich vor, ihre Tochter offenbart ihnen am Telefon, dass sie nun einer Sekte angehört und mit ihrem Guru/Geliebten beziehungsweise ihrer Vater-Figur ins Exil zieht. Oder ihre Affäre gesteht Ihnen während Ihre Frau und Ihre Kinder mithören, dass Sie schwanger ist. Keine Frage: Sie wären sicher ziemlich geschockt. Nicht so jedoch die leicht blasierten Protagonisten in den drei TV-Spots von Sixt UK. Für die sind die jeweiligen Neuigkeiten nämlich so gar nichts im Vergleich zu dem Schnäppchen, das sie gerade bei dem Autovermieter gemacht haben.Mit den urkomischen Commercials, die auch online und in Social Media zum Einsatz kommen, bewirbt Sixt in Großbritannien sein neues BMW-5er-Angebot. Das Premium-Modell gibt es aktuell für einen Tagespreis von 49 Pfund. Abgesehen davon zeigt das Unternehmen, dass es auch außerhalb des deutschen Heimatmarkts für richtig witzige Kampagnen gut ist.Bei Grey London zeichnen(Executive Creative Director),(Creative Director),und(Creatives) verantwortlich. Produziert wurden die Spots vonunter der Regie vonDie Postproduktion übernahm. tt