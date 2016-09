Shoppable Ad Der geheimnisvolle Agenten-Spot von Ted Baker

Poke hat für Ted Baker einen spannungsvollen Spot entwickelt, aus dem heraus die gezeigten Produkte gekauft werden können Foto: Screenshot Youtube

So geht moderne Fashion-Werbung: Gemeinsam mit der Kreativagentur Poke und der Unterstützung von Kult-Regisseur und Produzent Guy Ritchie hat das britische Label Ted Baker einen Werbefilm gedreht, der eine genauso stylische wie liebevolle Reminiszenz an Agententhriller à la James Bond darstellt. Der Clou: Der Zuschauer kann in dem Clip selbst zum "Spion" werden.