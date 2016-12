Schräge Kampagne Warum Geico die richtige Antwort auf alle Fragen ist

Ob mit sprechenden Kamelen im Büro, dem Ex-Basketballstar und Block-König Dikembe Mutombo oder der sensationellen Pre-Roll-Kampagne "Unskippable" - kaum eine andere Marke hat sich in den USA mit skurrilen Werbespots ein so gutes Image erarbeitet wie der Direktversicherer Geico. Gemeinsam mit Stammagentur The Martin Agency legt das Unternehmen jetzt eine neue schräge Kampagne vor.

Objection: Great Answer - GEICO

Im Mittelpunkt des 30-sekündigen Auftaktspots der Kampagne, dem Anfang 2017 weitere folgen sollen, steht ein Mann, der wegen eines Raubdelikts vor Gericht auf der Anklagebank sitzt. Nachdem die Staatsanwältin die erdrückende Beweislast in Gänze zusammengefasst hat, wird der Angeklagte selbst um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Und die ist genauso überraschend wie überzeugend für den Richter.Geico und The Martin Agency wurden in den vergangenen Jahren wiederholt für ihre TV- und Online-Kampagnen ausgezeichnet, in denen das Duo mit witzigen Geschichten stets den gleichen Produktnutzen herausgestellt hat: Bei einem Wechsel zu dem Direktversicherer sparen die Verbraucher 15 Prozent oder mehr. Höhepunkt der bisherigen Kunden-Agentur-Beziehung war dabei der Gewinn des Film Grand Prix bei den Cannes Lions im Jahr 2015. tt