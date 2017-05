SNCF Wieso Buzzman Kevin Costner und Pedro Almodóvar zu kürzeren Filmen zwingen will

"Der mit dem Wolf tanzt": 236 Minuten im Director's Cut. "Postman" dauert 177 Minuten, "Waterworld" 176 Minuten - Hollywood-Star Kevin Costner hat ein Faible für Filme von epischer Länge. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF will Costner und andere Regisseure nun dazu bringen, die Grenze von 124 Minuten nicht mehr zu überschreiten. Grund: Sonst könnte man im TGV von Paris nach Bordeaux keine Filme schauen - so lange braucht der Hochgeschwindigkeitszug für die Strecke.

2h04 with Kevin Costner - When the TGV speeds up, Hollywood must follow

SNCF fordert Pedro Almodóvar in einem offenen Brief auf (Bild: Buzzman)

Bislang fuhr der TGV die 500 Kilometer Luftlinie von Paris nach Bordeaux in 3:15 Stunden - ab Anfang Juli sind es nur noch 2:04 Stunden. Für die Passagiere bringt das Unanehmlichkeiten mit sich, berichten SNCF und Leadagentur: Diverse Spielfilme können dann im Zug nicht mehr zu Ende geschaut werden. In einem Kurzfilm (Produktion:) reist deswegen Client Relationship Managerin Valérie nach Hollywood, um Kevin Costner beim Dreh seines neuesten Films zu unterbrechen - und kürzt ihm das Drehbuch auf die geforderte Länge.Der Film läuft auf digitalen Kanälen und wird von weiteren einfallsreichen Maßnahmen flankiert: So läuft in den französischen Kinos vor dem Marvel-Blockbuster "Guardians of the Galaxy Vol.2" ein spezieller Hinweis, dass der Film mit seiner Länge von 2:18 Stunden nicht TGV-geeignet ist. Außerdem veröffentlicht SNCF einen offenen Brief an den spanischen Kult-Regisseur("Volver", "Alles über meine Mutter"): Er soll in seiner Eigenschaft als diesjähriger Jury-Präsident der Internationalen Filmfestspiele von Cannes doch bitte darauf achten, keine Filme mit Überlänge auszuzeichnen. fam