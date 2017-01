"Rings" Der Grusel-Prank im TV-Laden, der in einem Tag zum Viralhit wurde

Rings (2017) - TV Store Prank



Mehr zum Thema Auftritt des Tages Thinkmodo und die telekinetische Grusel-Attacke im Coffee Shop

100 Sekunden ist das Video lang, das den in den USA durchgeführten Prank mithilfe von versteckten Kameras dokumentiert. Ein Verkäufer als "Lockvogel" präsentiert verschiedenen Kunden dabei nacheinander die neuesten TV-Geräte mit 4K-Technologie, die bewegte Bilder noch realistischer erscheinen lässt. Was die unfreiwilligen Protagonisten noch nicht ahnen: In einem der Fernseher sitzt das gruselige Mädchen Samara und wartet nur darauf - ganz so wie im "The Ring"-Franchise - herauszuklettern und den Menschen das Fürchten zu lehren. Und als Samara dann tatsächlich den Kunden gefährlich nahe kommt, sorgt sie für zahlreiche Schreckmomente - aber auch einige Lacher.Mit dem stark inszenierten Prank trommeln Thinkmodo undfür den nach "The Ring" (2002) und "The Ring 2" (2005) dritten Teil des Horror-Franchise , bei dem F. Javier Gutiérrez Regie führte. Dazu sind in am Ende des Videos Szenen aus dem neuen Film zu sehen, der am 3. Februar in den USA in die Kinos kommt. Gespielt wird Samara in den Filmen wie auch bei dem Thinkmodo-Stunt von- einer Stuntfrau und Verrenkungskünstlerin, die schon in mehr als 50 Produktionen auftrat . tt