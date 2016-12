"Retail Therapy" Warum Ikea seine Produkte nach Beziehungsproblemen benennt

Ikea will beim Lösen von Beziehungs- und Familienproblemen helfen - mit seinen eigenen Produkten Foto: Screenshot Youtube

Mit der Kampagne "Where Life Happens" nimmt Ikea in Schweden bereits seit einiger Zeit die Probleme von Familien in den Blick und versucht, sie mit den eigenen Produkten lösen. Nach mehreren TV-Spots setzen der Möbelriese und die Agentur Akestam Holst jetzt mit einer cleveren Aktion auf Search - und benennen Ikea-Produkte kurzerhand in die meistgegoogelten Beziehungsprobleme um.