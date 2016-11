Publicis Conseil Die berührende Liebesgeschichte eines Seemanns und einer Meerjungfrau

Les Sauveteurs en Mer (National Maritime Rescue Organization) - The Mermaid

In dem 90-sekündigen Spot mit dem Titel "The Mermaid" begegnet eine Meerjungfrau einem bärtigen Mann. Die beiden verlieben sich und scheinen in der romantischen Unterwasserwelt überglücklich - bis der männliche Protagonist von einer zunächst nicht erkennbaren Kraft wieder an die Wasseroberfläche gezogen wird und dem Zuschauer bewusst wird, welche Rolle die Meerjungfrau eigentlich spielte.Am Ende des sehr gekonnt exekutierten Films verbreitet Les Sauveteurs en Mer die genauso simple wie einleuchtende Botschaft: "Safe Your Life. Wear A Life Jacket." So überraschend kreativ kann Werbung für eine so profane Sache wie das Tragen von Schwimmwesten sein.Bei Publicis Conseil zeichnen(Executive Creative Direcros),(Copywriter),(Art Director) und(AD Assistant) verantwortlich. Die Produktion des Spots übernahmmunter der Regie von. Die 3D-Animationen kommen von. Der Titelsong ist "Without You" von. Neben den Online-Kanälen ist "The Mermaid" auch im französischen TV und im Kino zu sehen. tt