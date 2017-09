Porsche Wie Grabarz & Partner die Symbiose aus Highspeed und Vivaldi feiert

Zu einer Spritztour mit dem Porsche gehört - na klar - auch das passende Sounderlebnis im Auto. Grabarz & Partner kombiniert genau diese beiden Elemente jetzt in einem sehenswerten Online-Film, mit dem der Stuttgarter Premiumhersteller die 3D-High-End-Surround-Soundsysteme von Burmester bewirbt.

Porsche - Highspeed Orchestra: symphony of performance.

"Highspeed Orchestra" heißt der Einminüter, den Porsche auf seinen Digitalkanälen verbreitet. Und der Film macht seinem Titel alle Ehre: Zu sehen ist ein Orchester, das den "Winter" aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" spielt. Das Besondere: Die Musiker sind ganz offensichtlich starken Fliehkräften ausgesetzt und rutschen mit ihren Instrumenten auf der Bühne umher. Die Auflösung halten Grabarz & Partner und Porsche am Ende des Spots bereit, als sich das Setting verändert und das klassische Stück aus den Burmester-Boxen in einem fahrenden Porsche Panamera ertönt.Um die High-End-Soundsysteme zu bewerben, hat Porsche eine Landingpage eingerichtet , die alle Informationen zu der Kooperation mit Burmester bereithält. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Hinter der Kamera stand. Die Musik kommt von. Zudem warenundan der Umsetzung des Clips beteiligt.Grabarz & Partner ist seit rund einem Jahr Leadagentur von Porsche und löste in dieser Funktion Kemper Kommunikation ab, das dennoch weiter zum Agenturenpool des Autobauers gehört. tt