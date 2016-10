Poo-Pourri Das amüsante Tutorial für das große Geschäft während des Familienessens

Poo-Pourri - How to Poop at a Party

In viereinhalb Minuten präsentiert der gewohnt überspitzt inszenierte Youtube-Film "How to Poop at a Party" drei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen - wenig überraschend stellt sich die Variante mit dem Poo-Pourri-Spray als die erfolgsversprechendste heraus. Nur so bleibt der Protagonistin erspart, beim ersten Kennenlernen mit der Familie ihres Freundes vor Scham unter den Tisch kriechen zu müssen - zumal sich die einzige Toilette auch noch in direkter Nähe zum Essenstisch befindet. Der passende Kommentar dazu aus dem Off: "Control the shituation".Obwohl der Film in seiner Tonalität durchaus an frühere Werke und Viralerfolge der Marke erinnert, markiert er doch einen Wendepunkt: Poo-Pourri hat eine eigene Onlinefilm-Einheit an den Start gebracht, die passenderweise den Namenträgt - so bezeichnen englische Muttersprachler den großen Gang zur Toilette. Das Unternehmen will damit Content-Creating-Vorbildern wie Red Bull und Dollar Shave Club nacheifern. Die Konzeption und Produktion von "How to Poop at a Party" fand deswegen auch völlig inhouse statt. Die Kampagne wird in den USA nur Online und nicht im TV geschaltet. fam