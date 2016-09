Phänomenaler Emmy-Spot Audi und Airbnb schicken Markenfans in die Wüste

Audi R8 and Airbnb Commercial – “Desolation”

Audi & Airbnb: "The Home of the R8"

In dem 90-Sekünder "Desolation", der während der Emmys in der Nacht auf Montag seine TV-Premiere feierte, erzählt Audi gemeinsam mit Agenturpartnerdie Geschichte einer Familie, die in einem Haus mitten im völlig menschenleeren Death Valley in Nevada lebt. Als die Mutter feststellt, dass der Kaffee ausgegangen ist, macht sich der Vater mit seinem Audi R8 auf den Weg durch die Mojave-Wüste, um neuen zu besorgen - hat aber etwas Wichtiges vergessen.Der vonproduzierte und unter der Regie vonbildgewaltig inszenierte Spot entführt nicht nur in die faszinierende Ödnis des Death Valley und veranschaulicht dabei die Kraft des neuen Audi R8 V10 plus. Er präsentiert auch die luxuriöse "Rondolino Residence", die beim Zuschauer das Fernweh weckt. Und genau an dieser Stelle kommt die Kooperation mit Airbnb ins Spiel: Gemeinsam mit dem Community-Marktplatz für Unterkünfte bietet Audi insgesamt sieben zweitägige Besuche in der ungewöhnlich gelegenen Villa an. Bis zum 24. September wird jeden Tag eines der Kontingente freigeschaltet, der Run auf die freien Plätze dürfte riesig sein. Denn zusätzlich zu den Übernachtungen in der Unterkunft, dem Luxus-Shuttle vom Flughafen in Las Vegas und der Betreuung durch einen eigenen Chefkoch, steht in der Einfahrt der Residenz ein nagelneuer Audi R8 zum Probefahren - gemeinsam mit professionellen Fahrern natürlich - bereit. Das nennt man dann wohl ein Win-win-Situation für die beiden Marken Audi und Airbnb."Desolation" ist seit einer Woche auf Youtube und den Facebook-Seiten der beiden Unternehmen zu sehen. Seit den Emmy Awards am 18. September ist der Film auch im US-amerikanischen TV zu sehen. Beizeichnen(Executive Creative Director),(Creative Directors),(Associate Creative Director/Copywriter),(Associate Creative Director/Art Director),(Senior Art Director) sowie(Director of Integrated Production) verantwortlich. Die Musik steuertebei, Sound Design und Mischung kommen von, die Visual Effects von. tt