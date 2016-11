Pedigree Wie ein verlorener Hund Hillary- und Trump-Anhänger versöhnt

Der erbitterte und bisweilen hässliche US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump hat viele Menschen in den USA entzweit. Noch bevor der 45. Präsident der Vereinigten Staaten feststeht, zeigen BBDO New York und Pedigree mit einem rührenden Marketingstunt, wie Clinton- und Trump-Anhänger sich wieder versöhnen können.

Pedigree - A Vote For Good

"A Vote For Good" heißt das Experiment, das Pedigree und sein Agenturpartner in einem rund dreiminütigen Casefilm dokumentieren. Zunächst werden Bilder von Ausschreitungen auf Wahlkampfveranstaltungen gezeigt, ehe eine junge Frau vorgestellt wird, die sich mit einem Hillary-Supporter-T-Shirt auf den Weg zu einem Wahlkampfevent von Trump macht - und dann umgekehrt. Ihre Mission: sich gemeinsam mit den Anhängern des jeweiligen politischen Gegners auf die Suche nach dem Halter eines Golden Retrievers machen. Das Ergebnis, das Pedigree in dem Clip vermittelt: Auch wenn die Protagonistin aufgrund des "falschen" T-Shirts zunächst ablehnende Blicke erntet, so bringt die Zuneigung zu dem verlorenen Hund die Menschen einander doch näher.Auch wenn bei dem "Social Experiment" unklar bleibt, ob wirklich jeder so wohlwollend auf die Hunde-Liebhaberin reagiert hat, wie die im Film gezeigten Menschen - eine hohe Reichweite hat "A Vote For Good" der Tierfuttermarke aus dem Hause Mars in jedem Fall beschert: Auf Facebook kommt das Video nach fünf Tagen auf rund 1,7 Millionen Views, auf Youtube sind es gar mehr als 2,4 Millionen.Bei BBDO in New York zeichnen(CCO Worldwide),(CCO New York),(Head of Production),(Executive Creative Directors) sowieund(Creative Directors) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. tt