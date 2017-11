Ogilvy & Mather Vodafone läutet mit einer sechsteiligen Liebesgeschichte die Weihnachtssaison ein

Am Ende der sechsteiligen Weihnachts-Spots von Vodafone gibt es ein Happy End © Vodafone

Weihnachten ist das Fest der Liebe - und was liegt da näher, als in der Werbung eine Romanze zu erzählen. Das dachte man sich auch bei Ogilvy & Mather. Die Agentur inszeniert jetzt für Vodafone UK in sechs Kapiteln eine klassische Liebesgeschichte. Der namenlose Protagonist (gespielt von "Hobbit"-Darsteller Martin Freeman), verliebt sich am Bahnsteig in eine Frau im roten Mantel. Doch wie in jeder guten Schnulze muss die Liebe der beiden zunächst so einige Widrigkeiten überwinden, bis es ein Happy End gibt.