Musikvideo Wieden + Kennedys großartige Hommage an Tarantinos "Kill Bill"

Khruangbin - Two Fish And An Elephant

"Two Fish And An Elephant" heißt der Song aus dem neuen Khruangbin-Album "The Universe Smiles Upon You". Als die Band auf der Suche nach Inspiration für ein Musikvideo war, ließihre Kontakte spielen. Die Bassistin arbeitete einige Zeit für Wieden + Kennedy in London und konnte ihren einstigen Vorgesetztenfür eine Zusammenarbeit gewinnen. Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion konnte der Clip dann in die Tat umgesetzt setzen - mit Creative Director, Copywriter und Regiedebütant Dungate hinter der Kamera.Das knapp vierminütige Video präsentiert eine asiatische Frau (dargestellt von Chihiro Kawasaki), die in ihrem parkenden Auto vor einer Lagerhalle sitzt, die linke Gesichtshälfe voller Blutspritzer. Nach einigen Sekunden betritt die Protagonistin die Halle und verfolgt, mit einigen Pfeilen im Köcher ausgestattet, den mit blutigen Leichen gepflasterten Weg eines Bindfadens, der sie zu einem stark verwundeten Mann (Hugo Luck) führt. Und dann beginnt der große Showdown in Form eines letzten Tanzes.Das Großartige an dem Musikvideo sind nicht nur die herausragende Bildsprache, die perfekt zu der Melancholie des Songs passt, sowie die Exekution, bei der die Produktionsfirmenundzusammengearbeitet haben. Vor allem ist "Two Fish And An Elephant" eine genauso blutige wie würdevolle Hommage anRache-Epos "Kill Bill" und die Anime-Filme japanischen Kult-Regisseurs("Prinzessin Mononoke"). Schön, dass es auch in Post-MTV-Tagen noch solche Musikvideos gibt.Wer von der zeitlosen Musik der Band angetan ist, kann sie übrigens noch in diesem Monat live sehen: Khruangbin spielen hierzulande im November vier Konzerte in Hamburg, Berlin, Köln und München . tt