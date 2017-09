Mother London So gut kann Werbung für Make-up sein

Kosmetikwerbung mal anders: Für die Marke No 7 aus dem Hause Boots haben Mother London und MJZ einen herausragenden Spot gedreht, in dem die Fechterin und Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin Monica Aksamit die Hauptrolle spielt. Das Besondere: Obwohl es um Make-up geht, ist das Gesicht der US-Amerikanerin nie zu sehen.

Boots No 7 - Ready For Anything

Der 60-Sekünder lebt von seiner starken Exekution, tollen Close-up-Einstellungen, großartiger Musik und einem perfekten Setting: Aksamit fechtet auf einem Steinbruch gegen eine Gegnerin, während es bei jedem Treffer auf den Körper zu einer farbenfrohen Explosion kommt. In schnellen Schnitten wechseln sich die Fechtszenen mit farblich passenden Einstellungen ab, die die 27-Jährige beim Auftragen von Make-up zeigen - wobei das Gesicht von Aksamit nie in Gänze zu sehen ist. Am Ende beschließt das Testimonial den Film mit der fast schon philosophischen Frage: "Make-up doesn't make me better. Or does it?"Mit der Kampagne unter dem Motto "Ready For Anything" wollen No 7 und Mother London die Bedeutung vermitteln, die Kosmetik für das Selbstbewusstsein von Frauen häufig hat. Dazu wählt das Kreativgespann einen kommunikativen Ansatz, der sich mit ungewöhnlichem Storytelling gekonnt von dem Einheitsbrei der sonstigen Kosmetikwerbung absetzt.Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. Die Visual Effects kommen von. Verantwortliche Kreativdirektoren dort sindund. Der Titeltrack "Hideaway" kommt von(Atlantic Records/Warner Music & Entertainment). tt