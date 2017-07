Metaphernreicher Retro-Film Warum Pornhub ein Aufklärungsvideo für Über-65-Jährige dreht

Die 58-jährige Pornodarstellerin Nina Hartley führt durch Pornhubs "Old School"-Aufklärungsvideo für Senioren Foto: Screenshot Youtube

Keine andere Porno-Website investiert so viel in ihr Marketing wie Pornhub. Jetzt wagt das Unternehmen einen neuen Werbeaufschlag: Mit dem 15-minütigen Film "Old School", der in seiner Retro-Machart an den Kultfilm "Boogie Nights" erinnert, will Pornhub sexuelle Aufklärung betreiben - und zwar für die Zielgruppe der über 65-Jährigen. Großes Kino! Und keine Sorge: Das Video ist definitiv safe for work.