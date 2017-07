McDonald's Wie geschickt TBWA\Paris die Fastfood-Kette zur Love-Brand macht

Die große Schwester schließt sich in ihr Zimmer ein - doch der Papa schafft es, sie wieder aufzuheitern Foto: McDonald's

Wenn die Eltern ein zweites Baby bekommen, muss das ältere Geschwisterkind erst einmal zurückstecken - das stößt oft auf Unverständnis bei der großen Schwester oder dem großen Bruder. Doch wie schaffen es Mama und Papa, das wiedergutzumachen? Ein neuer Spot von McDonald's bietet eine Lösung an: In dem Commercial hält ein Happy Meal das, was sein Name verspricht.