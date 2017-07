McDonald's Die liebenswerte Geschichte um einen Großvater und einen McFlurry-Fleck

McDonald's "Grand-Père"

McDonald's "Les Amis"

Bei TBWA/Paris zeichnen

Der von dem skandinavischen Regisseur(Produktion:) gedrehte Spot mit dem Titel "Grand-Père" stellt den älteren Protagonisten in seiner Wohnung vor und zeigt ihn dabei, wie er sich Anzug und Krawatte anzieht, die Schuhe poliert und sich schließlich auf den Weg zu McDonald's macht. Dort bestellt er ein McFlurry-Eis, das er nicht nur genüsslich verzehrt, sondern auch noch dafür nutzt, um sich die schicke Anzugsjacke schmutzig zu machen - mit voller Absicht wohlgemerkt. Und das hat einen Grund, wie der Zuschauer in der sehr charmanten Auflösung des Films erfährt.Ganz so wie Jung von Matt und Edeka mit "Heimkommen" rücken auch TBWA/Paris und McDonald's Frankreich die eigene Marke zugunsten von emotionalem Storytelling in den Hintergrund, das die Konsumenten viel eher unterhalten und das Image der Marke langfristig stärken soll und nicht unmittelbar auf den Abverkauf zielt.Das Schöne an dem Spot ist, dass das Produkt des Fastfood-Riesen zwar nur eine Nebenrolle spielt, aber dennoch die emotionale Triebfeder der Geschichte ist. Genauso verhält es sich auch in dem zweiten Film der laufenden Kampagne, der kaum weniger gelungen ist (siehe oben). Darin spielen TBWA und McDonald's mit dem verbreiteten Phänomen, dass viele Menschen die Essiggurken auf dem Big Mac nicht mögen - und erzählen darum eine charmante Geschichte um zwei Freunde, die sich aus den Augen verlieren.(Executive Creative Directors),(Creative),(Art Director) und(Copywriter) verantwortlich. Für den Sound warzuständig, der Titeltrack "A Place To Be" kommt von. tt