In vielen Bundesländern sind die großen Ferien bereits vorbei und für die Kinder beginnt wieder der Schulalltag. Das Schönste daran: die großen Pausen. Diese bekommen jetzt eine eigene Hymne, getextet vom dem Hamburger Rap-Trio "Deine Freunde", das 2012 mit dem Song "Schokolade" berühmt wurde und inzwischen regelmäßig bei ausverkauften Konzerten Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert.

Lieken Urkorn Mampfred "Drück auf die Pause"

Mamba damit - damals allerdings ohne "p". Der Werbespot hieß seinerzeit: "Alle mampfen Mamba. Mamfred auch." bu Vitamin D und Calcium enthält. Das Wortspiel "Mampfred" wiederum taucht nicht zum ersten Mal in der Werbung auf. Bereits in den 90er Jahren spielte die Pahnke Markenmacherei in ihrer Kampagne für das Kaubonbondamit - damals allerdings ohne "p". Der Werbespot hieß seinerzeit: "Alle mampfen Mamba. Mamfred auch." bu

Die Marke Mampfred ist ein Ergebnis des Lieken Urkorn Brot-Camps, bei dem im März 2016 insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler in der Versuchsbäckerei in Garrel teilgenommen haben. Ziel war die Entwicklung eines Pausenbrots, das vollwertig ist, lecker schmeckt und sowohl süß als auch herzhaft belegt werden kann. Das Ergebnis ist ein Brot, das Weizenvollkornbrot, Leinsamen sowie

Der Song ist allerdings nicht nur der kurzen Auszeit während des Schultags gewidmet, sondern auch dem Pausenbrot als gesunder Energielieferant zwischen den Unterrichtsstunden. Bei dem in Kooperation mitproduzierten Musikvideo dazu handelt es sich genau genommen um das Herzstück einer Content-Kampagne, diefür seinen Kunden Lieken Urkorn realisiert hat.Die Großbäckerei bewirbt damit seine Brotsorte Mampfred, die pünktlich zum Schulstart mit hohem Aufwand beworben wird. Neben dem Song "Drück auf die Pause", der gratis auf der Kampagnenseite von Lieken Urkorn heruntergeladen werden kann, gibt es weitere Videos, in denen Deine Freunde als "Mampfreds Pausenprofis" ihre ganz persönlichen Pausenbrotrezepte vorstellen. "Mit unserem Engagement für ‚Mampfred’ wollen wir unsere kleinen Fans mit einem Augenzwinkern für ausgewogene Ernährung begeistern. Und endlich gibt es die Gelegenheit, das erste Mal direkt in der Schule ein Konzert zu spielen", freut sich Deine-Freunde-Sänger. Denn in der zweiten Stufe der Kampagne verlosen Lieken Urkorn und die Band ein exklusives Schulkonzert.Die Verlosungsaktion und der Launch des Musikvideos werden von umfangreichen Online- und PoS-Aktivitäten begleitet. Auch für Deine Freunde ist das Timining perfekt, denn die Band veröffentlicht in Kürze ihr drittes Album und steuert außerdem einen Song zum Disney-Kinofilm "Cars 3: Evolution" bei, der am 28. September in den deutschen Kinos startet.