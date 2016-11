M&C Saatchi Eon und die farbenfrohe Techno-Sause zu Weihnachten

Eon sorgt in dem Film für eine Weihnachtserfahrung der etwas anderen Art Foto: Screenshot Youtube

Zu keiner Jahreszeit spielt das Thema Licht eine so große Rolle wie an Weihnachten. Gerade in den USA verwandeln sich viele Häuser in den besinnlichen Tagen vor dem Fest in bunt beleuchtete Festungen. Wie man trotz hunderter blinkender Lämpchen im Winter Strom sparen kann, zeigen jetzt Eon und M&C Saatchi Stockholm mit einem spektakulären Stunt in Schweden.