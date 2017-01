"Live Kill" Warum eine israelische Youtuberin ihren Verkehrstod vortäuscht

Ashley Waxman Bakshi ließ ihre Fans für zehn Sekunden in dem Glauben, sie sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt Foto: Screenshot Youtube

Kaum ein Thema wird aktuell so heiß diskutiert wie die Verbreitung von Fake News. Da passt es genau in die Zeit, dass die israelische Verkehrssicherheitsorganisation Or Yarok gemeinsam mit BBR Saatchi & Saatchi mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auslotet. Zusammen mit der Agentur hat eine berühmte Youtuberin ihren eigenen Verkehrstod vorgetäuscht - in einem vermeintlichen Live-Video auf Youtube.