Leo Burnett Die großartige Humor-Attacke von McDonald's auf Hipster-Cafés

Ein Snapshot für Instagram? McCafé macht sich über Hipster-Kaffeeläden und ihre Kunden lustig Foto: McDonald's

Kalt gebrauter Filterkaffee mit Strohhalm aus Marmeladengläsern, glutenfreier Veggie-Kuchen zu astronomischen Preisen. Und das Ganze serviert in einer Wohlfühlatmosphäre zwischen Vintage-Möbeln und Wlan-Passwort - in einigen Städten haben sich Cafés zu wahren Hipster-Biotopen gemausert. Diese Entwicklung nehmen McDonald's UK und Leo Burnett London nun in einer rotzfrechen Kampagne für McCafé aufs Korn - und präsentieren die Marke als einfache und alltagstaugliche Alternative.