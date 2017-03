LLR Christoph Maria Herbst nörgelt wieder für Eurowings

Christoph Maria Herbst hat auch in dem neuen Eurowings-Spot wieder allerhand zu meckern Foto: Screenshot Youtube

Chef-Nörgler Christoph Maria Herbst ist zurück für Eurowings: Nach dem Start der Jahreskampagne im Januar bringt die Airline jetzt den zweiten Flight mit dem "Stromberg"-Darsteller in die TV-Werbeblöcke. Diesmal nörgelt Herbst nicht mehr am Strand oder an Bord an einer Eurowings-Maschine, sondern im Hotel.