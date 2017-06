LGBT+ So bewegend wirbt Pride in London für gleichgeschlechtliche Liebe

So bewegend wirbt Pride in London für gleichgeschlechtliche Liebe

50 Jahre ist es her, dass das britische Parlament mit dem "Sexual Offences Act" erstmals einverabschiedete. Zu diesem Anlass bringt das LGBT+-Festival Pride In London erstmals eine TV-Kampagne an den Start. Im Mittelpunkt der emotionalen Spots stehen vier Protagonisten, die sich auf berührende Weise für ihre erste Reaktion auf das Coming-Out eines nahestehenden Menschen entschuldigen.

The Apology | Love Happens Here | Pride in London

Gay Apology | Love Happens Here | Pride in London

Lesbian Apology | Love Happens Here | Pride in London

Bi Apology | Love Happens Here | Pride in London

Trans Apology | Love Happens Here | Pride in London

Ein Coming-Out kann bei Eltern, Freunden und Partnern heftige Reaktionen hervorrufen - und die Betroffenen tief verletzen. In insgesamt vier 30-Sekündern und dem 60-sekündigen Haupfilm erzählt Pride In London gemeinsam mit der Kreativagenturvon vier Menschen, die es bereuen, wie sie mit dem Coming-Out eines geliebten Menschen umgegangen sind. In bewegenden Worten entschuldigen sich die Protagonisten und bitten um Verzeihung. Die Botschaft am Ende der Commercials: "Don't leave it unsaid.Mit der außergewöhnlichen Kampagne macht Pride in London auf das gleichnamige LGBT+-Festival aufmerksam, das vom 24. Juni bis 9. Juli in der britischen Hauptstadt stattfindet. Die Spots sind in dieser Zeit auf Channel 4 und More 4 zu sehen.Bei WCRS zeichnen(Executive Creative Director),(Creative Directors),sowie(Creatives) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Film von Punter der Regie von. Die Postproduktion übernahm, das Sound Design. tt