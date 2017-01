Klangberlins Wie das Konzerthaus Berlin den ganz besonderen Sound der Hauptstadt vertont

Ob S-Bahn-Wahnsinn, Zoo, brutzelnde Currywurst in Kreuzberg oder die gemächlich schippernden Spreedampfer - den ganz typischen #Klangberlins kann man an ganz vielen Orten einfangen. Gemeinsam mit der Kreativagentur Epic hat das Konzerthaus Berlin jetzt eine ganz besondere Hommage an die deutsche Hauptstadt vertont.

#klangberlins Folge 1 - Currywurst

#klangberlins Folge 2 - S-Bahn

Unter dem Motto "Ihr seid Berlin. Wir sind der Klang." hat das Konzerthaus Berlin insgesamt 13 Stücke komponiert und mit ganz unterschiedlichen Instrumenten vertont, die den typischen Sound von Berlin detailverliebt einfangen. Das Ergebnis ist in genau so vielen Split-Screen-Videos zu sehen, die nacheinander auf Youtube veröffentlicht und via Social Media verbreitet werden (siehe zwei Videos oben und unten). Und die machen Nicht-Berlinern fast genauso viel Spaß wie echten Hauptstädtern.Mit der besonderen und durchaus humorvollen Interpretation der Metropolen-Geräusche will das Konzerthausorchester Berlin laut eigenen Angaben nicht nur sein Können, sondern vor allem auch seine Experimentierfreudigkeit, offenheit und Liebe zur Heimatstadt unter Beweis stellen.Nach einer Teaserphase zwischen dem 10. und 16. Januar werden seit zwei Tagen nacheinander die Originalvideos auf Youtube, Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht. Die Kampagne wird mit Porträts einzelner Musiker aus dem Orchester verlängert, die in einem 10-minütigen-Making-of-Video beschreiben, was für sie den Klang Berlins ausmacht. Ab dem 19. Januar sind insgesamt sieben ausgewählte Clips des Auftritts in den Berliner Yorck-Kinos zu sehen.Die Stücke wurden komponiert vonund. Die Idee zu der Kampagne wurde beim Konzerthaus Berlin inhouse entwickelt. Epic Berlin hat das Konzept zur Umsetzung entwickelt. Die PR-Maßnahmen betreut. tt