"Just Do It" Nikes starkes Plädoyer für Gender Equality in der arabischen Welt

Zugegeben: Nikes "Just Do It" hat in der globalisierten und urbanisierten Gesellschaft der westlichen Welt vielleicht nicht mehr die Bedeutung wie noch vor 25 Jahren. Welche Strahlkraft der Kult-Claim aber auch heute noch entfalten kann, zeigt ein neuer Film des Sportartiklers für den Mittleren Osten. Darin werden Frauen ermutigt, ihre persönlichen Träume zu verwirklichen - gegen alle Widerstände und sozialen Normen.

Nike - إيش حيقولوا عنك؟



Bild: Nike Mehr zum Thema Equality Nike setzt ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung Amal Mourad, Eiskunstläuferin Zahra Lari, Popsängerin Balquees Fathi, Fechterin Inès patriarchalischen Welt abgeben., Eiskunstläuferin, Popsängerin, Fechterin

"What will they say about you?" - diese Kernfrage bildet das Motto des 70-sekündigen Films und steht stellvertretend für die Zweifel vieler junger Frauen in der arabischen Welt: Wie reagieren meine Familie, meine Freunde und die Gesellschaft, wenn ich etwas tue, das von mir als Frau nicht erwartet wird?Nike und Stammbetreuerbeantworten die Frage nicht nur mit der aus den globalen Bewegtbildkampagnen gewohnten herausragenden Bildsprache, pointiertem Storytelling und dem Einsatz des ehrwürdigen Claims "Just Do It". Vor allem lässt das Kreativduo sowohl professionelle als auch Hobby-Athleten in dem Spot auftreten, die für ihren Mut mit persönlichem Erfolg belohnt wurden und die so ein starkes Statement für Geschlechtergleichheit in einerund Boxerin. Erzählt wird der Spot von, einer Sozialforscherin, Schauspielerin und Künstlerin aus Saudi-Arabien. Nike stellt alle Frauen aus dem Spot zudem in seinem internationalen Newsblog vor. Erst vor einer Woche launchte die US-Marke eine große Kampagne für Fairness und Respekt und lässt in dem Hauptfilm mit dem Titel "Equality" seine prominentesten Testimonials für die Botschaft eintreten. tt