Jose Cuervo Wenn die Apokalypse zum perfekten Setting für Tequila-Werbung wird

Crispin Porter & Bogusky und Jose Cuervo feiern den Weltuntergang mit Klasse - und ganz viel Tequila Foto: Screenshot Youtube

Was würden Sie tun, wenn das Ende der Welt kurz bevor stünde? Diese fast schon philosophische Frage stellt Jose Cuervo in seinem phänomenalen neuen Werbefilm, der nicht weniger ist als ein zweiminütiger Mega-Blockbuster. Die Antwort liefert die 222 Jahre alte Tequilamarke gemeinsam mit Crispin Porter & Bogusky gleich mit - und feiert die Protagonisten als furchtlose Kneipenbesucher, die zu Elvis Presleys "It's Now Or Never" und reichlich Tequila würdevoll in den Tod tanzen. Ganz großes Kino!