"Inoffizieller Mietreport 2017" BBDO und LBS inszenieren den Miet-Horror in Deutschland

Eine Marihuana-Plantage auf dem Balkon? Kein Hindernis für die Interessenten © BBDO

Wer schon einmal in der Großstadt eine Wohnung gesucht hat, kennt das. Auf 50 versandte Anfragen bekommt man mit viel Glück zehn Antworten. Hat man es endlich geschafft, einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, teilt man sich die Aufmerksamkeit des Wohnungsvermittlers mit zwanzig anderen Leuten - oder erlebt eine Wohnung, die nicht wirklich den Informationen im Internet entspricht. Was Mieter alles für eine Bleibe über sich ergehen lassen müssen, zeigt BBDO jetzt in einem Versteckte-Kamera-Sport für die Bausparkassen der Sparkassen (LBS): Im "Inoffizielle Mietreport 2017".